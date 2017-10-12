Опрос: правящая партия Абэ одержит убедительную победу на парламентских выборах

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ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ одержит убедительную победу на предстоящих парламентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного агентством Kyodo.
Так, по данным агентства, правящий блок в составе ЛДП и партии Комэйто наберут более 300 из 465 мест в ключевой нижней палате парламента. В то же время основные политические конкуренты Абэ в лице Партии надежды и Конституционно-демократической партии получат в районе 60 и 30 мест соответственно.
В Японии на этой неделе официально стартовала избирательная кампания по выборам в ключевую нижнюю палату парламента. Две партии правящей коалиции и шесть партий оппозиции выдвинули в общей сложности 1172 кандидата, которые на внеочередных всеобщих выборах 22 октября будут соперничать за право получить один из 465 депутатских мандатов.