В Японии начинается избирательная кампания перед выборами в нижнюю палату парламента

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Избирательная кампания и регистрация кандидатов в преддверии намеченных на 22 октября досрочных выборов в ключевую нижнюю палату парламента Японии официально начинается во вторник по всей стране. Как ожидается, на 465 мест в ней будут претендовать около 1100 человек. При этом 289 мест определятся в одномандатных округах, а остальные 176 - по пропорциональным партийным спискам.

В этом году по итогам выборов количество депутатских кресел сократится на 10 в соответствии с принятым ранее законом, сейчас их все еще 475. Этот документ призван уменьшить разницу в весе голоса в избирательных округах с разной плотностью населения.

Поводом для проведения внеочередных выборов стало решение премьер-министра Синдзо Абэ распустить нижнюю палату. За счет этого правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) рассчитывает сохранить свои позиции и заручиться поддержкой населения с целью продолжения политики в сфере безопасности на фоне ухудшения ситуации вокруг КНДР и проведения ряда экономических и социальных реформ.

Сейчас ЛДП и партия под названием Комэйто, младший партнер по правящей коалиции, занимают 323 из 475 мест в нижней палате. Второе место по количеству депутатов (92) было у оппозиционной Демократической партии. Однако в сентябре она фактически раскололась на три части.

В результате этого ряд ее представителей будут выдвигаться как независимые кандидаты, другие сформировали новую Конституционно-демократическую партию во главе с бывшим генеральным секретарем кабинета министров Юкио Эдано, а третья часть демократов намерена баллотироваться от созданной в конце сентября Партии надежды, председателем которой является губернатор Токио Юрико Коикэ. При этом сама она неоднократно заявляла об отсутствии планов выдвигать свою кандидатуру для избрания депутатом парламента, что автоматически лишит ее шансов претендовать на премьерский пост в случае победы Партии надежды.

Обеспечить защиту Японии

В предвыборных обещаниях ЛДП проблема ракетной и ядерной программ КНДР идет на первом месте. По мнению Абэ, мировое сообщество не должно поддаться на уловку Пхеньяна о ведении переговоров, а обязано продолжать усиливать давление. "Основываясь на стабильном политическом курсе, мы намерены продемонстрировать силу дипломатии против угрозы Северной Кореи, а также обеспечить полную защиту мирной и счастливой жизни граждан нашей страны", - отметил глава правительства 8 октября в ходе дебатов с лидерами других политических партий.

Другие вопросы внешней политики не фигурируют в партийной повестке перед парламентскими выборами. То же самое касается и других политических сил в Японии.

Вторым пунктом в плане либерал-демократов на случай победы идут экономические реформы для решения социальных проблем, возникающих из-за стремительного старения общества и сокращения работоспособного населения. Также планируется принять меры по ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и ввести повсеместное бесплатное дошкольное образование для детей от 3 до 5 лет и для детей до 2 лет из малоимущих семей.

Для этого власти планируют выделить 2 трлн иен ($17,8 млрд) из дополнительных бюджетных средств, которые поступят в случае проведения намеченного на 2019 год повышения потребительского налога с 8% до 10%. Эти сроки уже неоднократно сдвигались после того, как первый этап реформы, предусматривающий повышение ставки с 5% до 8%, в 2014 году дал неоднозначные результаты.

Немного отошло на задний план, но по-прежнему остается в повестке ЛДП намерение внести поправки в конституцию с целью изменения девятой "мирной" статьи и внедрения туда понятия Силы самообороны. Для этого требуется провести инициативу через обе палаты парламента, а затем вынести вопрос на всеобщий референдум.

Предложения оппозиции

Из-за фактического развала Демократической партии в японской оппозиции образовались два новых лагеря - Партия надежды и Конституционно-демократическая партия. При этом последняя должна сформировать коалицию с коммунистами и социал-демократами. Обе партии образовались в течение двух недель после объявления о роспуске нижней палаты парламента 25 сентября и уже успели привлечь к себе огромное внимание японских СМИ, а также заручиться поддержкой определенного процента избирателей.

И те, и другие в первую очередь делают акцент на необходимости смены правительства и выступают против ряда реформ и инициатив Абэ. В частности, это касается политики в области атомной энергетики: если ЛДП предлагает постепенно перезапускать реакторы, остановленные после аварии на "Фукусиме-1", то Партия надежды и конституционные демократы категорически против этих планов. Более того, по мнению губернатора Токио, положение "об отказе от атома" к 2030 году следует закрепить в конституции страны, чтобы даже смена правительств не влияла на этот план.

Что касается экономических проблем, то партия Коикэ не поддерживает идею Абэ повысить потребительский налог, поскольку, по ее мнению, это не будет способствовать восстановлению экономики. Средства на социальные нужды для решения проблем нехватки рабочей силы и старения населения предполагается найти за счет увеличения налога на прибыль, которую удерживают и никуда не вкладывают крупные корпорации. Также губернатор столичной префектуры собирается стимулировать потребление путем постепенного решения проблем, связанных с образованием, здравоохранением и уходом за пожилыми людьми.

В своих выступлениях Коикэ и Эдано уделяют внимание и двум громким скандалам вокруг образовательных организаций "Моритомо гакуэн" и "Какэ гакуэн", которые в середине этого года стали причиной стремительного падения рейтинга правительства Абэ.

Мнение общественности

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному газетой Yomiuri 7-8 сентября, 32% избирателей хотят проголосовать за ЛДП, что на 2 процентных пункта меньше, чем в конце сентября. За этот же период Партия надежды потеряла сразу 6 процентных пунктов, и сейчас за ее кандидатов готовы отдать голоса 13% японцев. Конституционно-демократическую партию при этом поддерживают 7% опрошенных. Рейтинг остальных партий ниже - так, у коммунистов, по данным исследования, только 5%.

Похожую информацию получили и другие японские газеты, проводившие соцопросы. У респондентов Asahi Shimbun ЛДП заняла первое место по популярности с результатом 35%, а Партия надежды оказалась на втором - 12% сторонников.

В этот раз в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента впервые примут участие японцы от 18 до 19 лет, поскольку два года назад избирательный возраст в Японии был снижен. Они уже голосовали на выборах в верхнюю палату в прошлом году, однако тогда их явка оказалась ниже, чем в других возрастных категориях.

Интересно, что, по данным опроса газеты Mainichi, именно молодые японцы больше всего поддерживают премьер-министра Абэ. Если среди людей в возрасте более 40 лет количество сторонников политики нынешнего правительства составляет порядка 40%, то у младшего поколения, обладающего правом голоса, этот показатель приближается к 50%.

Борьба за соцсети

Twitter в Японии является одной из самых популярных социальных сетей, и здесь расстановка сил перед началом избирательной кампании преподносит достаточно большой сюрприз, поскольку радикально отличается от картины, которую рисуют опросы общественного мнения. Так, аккаунт образованной неделю назад Конституционно-демократической партии уже набрал 170 тыс. подписчиков и стал официальным лидером среди японских политических партий. Такую тенденцию сложно объяснить, ведь их программа ориентирована по большей части на людей среднего и старшего возраста.

Для сравнения, у тяжеловесов из ЛДП, ведущих Twitter с 2009 года, за это время набралось только 119 тыс. читателей. Положение дел можно выровнять только в том случае, если приплюсовать к ним союзническую Комэйто. Тогда этот показатель превысит 190 тыс.

Интересно, что в отличие от конституционных демократов, еще один новичок на политической арене Японии - Партия надежды - совсем не пользуется популярностью в сети. Фигура председателя в лице губернатора Токио должна была привлечь на ее сторону столичную молодежь, однако как минимум в социальных сетях этого не произошло.

В результате - всего 8 тыс. подписчиков за две недели существования партии и ее официального микроблога. При этом даже на личный аккаунт Коикэ в Instagram подписаны более 13,5 тыс. человек.