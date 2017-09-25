Абэ заявил, что парламентские выборы не скажутся на реакции Японии на проблему КНДР

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Проведение внеочередных парламентских выборов в Японии не повлияет на реагирование Токио на проблему КНДР. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в японской столице премьер-министр страны Синдзо Абэ.

"Я думаю, что граждане [Японии] испытывают большое беспокойство в связи с нарастающей угрозой со стороны Северной Кореи. Нет сомнений в том, что проведение выборов никоим образом не скажется на реагировании Японии на северокорейскую проблему", - сказал он.

"Ситуация с продолжающимися ракетными запусками и ядерными испытаниями через территорию Японии продолжает резко ухудшаться. Мы намерены усилить сотрудничество с международным сообществом по этой проблеме, в первую очередь с США и Южной Кореей, а также с Китаем и Россией", - добавил премьер.

Ранее Абэ объявил, что роспуск нижней палаты парламента состоится 28 сентября. Внеочередные выборы, как ожидается, пройдут 22 октября, а избирательная кампания начнется 10 октября.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.