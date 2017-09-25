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СМИ: Абэ намерен 28 сентября распустить нижнюю палату парламента Японии

Международная панорама
25 сентября, 9:56 дата обновления: 25 сентября, 10:16 UTC+3

После роспуска будут назначены внеочередные выборы

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил, что роспуск нижней палаты парламента пройдет 28 сентября. Как сообщил телеканал NHK, соответствующее заявление он сделал в понедельник на собрании Либерально-демократической партии (ЛДП).

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Роспуск пройдет в первый день начала работы внеочередной парламентской сессии. После этого будут назначены внеочередные выборы в нижнюю палату, которые, как ожидается, пройдут 22 октября, а избирательная кампания начнется 10 октября.

Срок полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истекает в декабре 2018 года. Однако японский премьер намерен за счет досрочных выборов сохранить позиции ЛДП, которая вместе с младшим партнером по правящей коалиции, "Новой Комэйто", удерживает абсолютное большинство в обеих палатах. Победа позволит правительству продолжить нынешнюю политику. В частности, речь идет о желании властей внести поправки в конституцию страны для пересмотра девятой "мирной" статьи. Кроме того, заручившись поддержкой избирателей, Абэ планирует и дальше проводить экономические реформы в рамках "политики абэномики", предполагающей в том числе повышение потребительского налога с 8% до 10% в 2019 году.

Последний раз выборы в нижнюю палату парламента Японии проводились в декабре 2014 года и завершились победой ЛДП и "Новой Комэйто". Сейчас депутаты от этих партий занимают 323 из 475 депутатских кресел. Еще 92 места - у ведущей оппозиционной Демократической партии.

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Персоны
Абэ, Синдзо
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