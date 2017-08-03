Премьер Японии проведет перестановки в правительстве

ТОКИО, 3 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет в четверг перестановки в кабинете министров и административной верхушке правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в надежде восстановить доверие населения к правительству и партии. За последние два с половиной месяца рейтинг кабмина упал более чем на 20 процентных пунктов. Опрошенные корреспондентом ТАСС японские эксперты полагают, что, если эта мера даст результат и уровень поддержки пойдет вверх, премьер может пойти на роспуск нижней палаты парламента и назначение досрочных выборов.

В последние дни в японской прессе появляется все больше и больше сообщений со ссылками на правительственные и партийные источники о предстоящих кадровых назначениях. Ни одного официального заявления с подтверждением той или иной кандидатуры на этот счет до сих пор не сделано, а фактически единственной юридической нормой, определяющей порядок выбора министров для правительства, является 68-я статья конституции Японии. Она гласит, что большая часть министров должна выбираться из числа депутатов парламента. В остальном премьер волен выбирать всех, кого посчитает подходящим для той или иной должности и с учетом баланса между фракциями.

Из-за нарастающего недовольства в отношении правительства перед премьером стоит крайне сложная задача: выбрать идеально подходящих для своих должностей министров, считает профессор политологии университета Мэйдзи Масамити Ида. "Одним из элементов администрации Абэ является "правительство друзей": это усиливает центральную роль премьера, однако сейчас у этой системы появилась обратная сторона. Необходимо, чтобы в новом правительстве правильные люди оказались на правильных местах", - говорит эксперт.

Новые и старые лица

Согласно многочисленным утечкам в СМИ, перестановки затронут более половины министерских портфелей, но главные изменения в правительстве коснутся постов министров иностранных дел и обороны. С нынешним главой МИД Фумио Кисидой наблюдатели связывают перспективы дальнейшей внутрипартийной борьбы за пост председателя ЛДП. По данным прессы, соратники Кисиды из его фракции уговаривали политика покинуть правительство, чтобы, во-первых, негативный образ кабмина не портил ему репутацию, а во-вторых, чтобы получить опыт работы в административной верхушке правящей партии и в будущем в полную силу побороться за пост главы ЛДП. В то же время премьер хотел, чтобы он остался в кабмине.

В результате, по данным NHK, все же было решено назначить Кисиду на пост председателя политического совета ЛДП - четвертого человека в партии. Таким образом, как полагают наблюдатели, Абэ решил обезопасить свой политический фундамент, проявив уважение к пожеланиям потенциально главного кандидата на пост преемника премьера в будущем. Впрочем, представитель МИД Японии в среду сообщил, что на данный момент все подобные сообщения являются лишь спекуляциями. По данным СМИ, новым главой внешнеполитического ведомства может стать потомственный политик, выпускник Джорджтаунского университета Таро Коно.

Пост министра обороны, который сейчас временно по совместительству занимает Кисида, достанется, по данным источников NHK и агентства Kyodo, Ицунори Онодэре. Он уже возглавлял это ведомство в 2012-2014 годах и известен как сторонник повышения оборонного потенциала Японии. В частности, группа депутатов под его руководством разработала пакет предложений, касающихся приобретения систем противоракетной обороны Aegis Ashore, а также принятия на вооружение сил самообороны наступательных средств - крылатых ракет.

Один из главных постов в правительстве, по данным NHK, может получить бывший председатель генерального совета ЛДП Сэйко Нода, которая сейчас не входит ни в одну из партийных фракций. Считающаяся довольно далекой от Абэ политик может занять должность министра по административным делам. Это один из ключевых постов в правительстве, глава этого ведомства входит в состав участников расширенных заседаний Совета национальной безопасности. Еще одним влиятельным чиновником - министром по восстановлению экономики - может стать нынешний председатель политсовета ЛДП, бывший министр экономики, торговли и промышленности Тосимицу Мотэги.

Вместе с тем Абэ собирается оставить в кабмине своих верных соратников: вице-премьера, министра финансов Таро Асо, генсека кабмина Ёсихидэ Сугу, ответственного за развитие экономического сотрудничества с Россией министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Роспуск парламента

Следующим шагом на пути к стабилизации политической ситуации вокруг правительства и правящей партии для Абэ, как полагают эксперты, должен стать роспуск нижней палаты парламента. Срок полномочий ее депутатов истекает в декабре 2018 года, однако есть опасения, что при неблагоприятном развитии событий за оставшееся до этого срока время популярность ЛДП может упасть еще сильнее. Если перестановки позволят восстановить рейтинг правительства, роспуск парламента, считают аналитики, будет делом времени.

"Есть вероятность, что рейтинг [правительства] немного восстановится, если запланированные на август перестановки в правительстве помогут придать свежее впечатление кабинету министров. В этом случае есть вероятность, что будет распущен парламент и пройдут выборы в нижнюю палату", - сказал ТАСС японский политолог, эксперт Sasakawa Peace Foundation Цунэо Ватанабэ.

Вместе с тем Масамити Ида из университета Мэйдзи полагает, что заметного повышения рейтинга правительства ожидать не стоит. "Вероятно, уровень поддержки не поднимется до уровня, на котором он был три месяца назад. Однако есть вероятность, что он немного восстановится", - считает он.

Профессор также считает возможным скорый роспуск нижней палаты парламента. Такая стратегия, полагает Ида, может быть связана с предполагаемым образованием в будущем новом политической партии на базе движения "Жители префектуры - прежде всего", основанного губернатором Токио Юрико Коикэ. По данным прессы, беспартийные депутаты парламента уже ведут переговоры на этот счет. Этой новой партии ряд наблюдателей прочит одно из ведущих мест в парламенте.

По мнению Иды, вполне возможно представить себе такую стратегию правительства, когда нижняя палата будет распущена, пока новая партия не успеет подготовиться к выходу на уровень общенациональной политики. "Если парламент будет распущен сразу после перестановок в правительстве, это может наоборот вызвать усиление критики. Вероятно, самый ранний срок роспуска парламента возможен в начале осени", - полагает он.

Вместе с тем многие представители властей, в том числе сам Абэ, до недавнего времени отрицали планы роспуска.

От отставки до императора

Как ожидается, перестановки в четверг начнутся с административной верхушки ЛДП. По предварительным данным, свое место сохранят второй человек в партии генсек Тосихиро Никаи и заместитель председателя Масахико Комура, которому предстоит координировать работу по внесению поправок в конституцию. Председателем генерального совета партии может стать Ватару Такэсита, который до настоящего времени курировал работу ЛДП в парламенте.

После этого запланировано внеочередное заседание правительства, на котором все его члены подадут в отставку. Премьер-министр получит от них соответствующие заявления, а правительство будет формально исполнять свои обязанности до второй половины дня, когда сформируют новый кабинет.

Последним этапом перестановок станет утверждение состава нового правительства императором Акихито по представлению премьер-министра. Торжественная церемония по традиции должна пройти в Императорском дворце в Токио.