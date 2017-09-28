Ключевая нижняя палата парламента Японии прекратила свои полномочия

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата), которая является ключевой в парламенте Японии, распущена в соответствии с решением премьер-министра Синдзо Абэ. Соответствующий указ императора Акихито зачитал в четверг на пленарном заседании палаты ее председатель Тадамори Осима.

Оппозиционные партии в знак протеста не присутствовали на пленарном заседании. Согласно принятому правительством решению предвыборная кампания начнется 10 октября. Досрочное голосование намечено на 22 октября.

О намерении распустить нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы в октябре этого года премьер- министр Японии Синдзо Абэ объявил в понедельник. Свое решение на пресс-конференции 25 сентября глава правительства объяснил желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ и продолжения текущей политики в области безопасности на фоне ухудшения обстановки на Корейском полуострове.

Экономическая программа

По словам Абэ, наибольшее внимание его правительство в случае очередной победы намерено уделять социальным проблемам, таким как старение общества и сокращение работоспособного населения. В частности, в рамках нового плана планируется принять меры по ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения. Также премьер заявил, что собирается ввести повсеместное бесплатное дошкольное образование для детей от трех до пяти лет и для детей до двух лет из малоимущих семей.

Для этого власти хотят выделить 2 трлн иен ($17,8 млрд) из дополнительных бюджетных средств, которые поступят в случае проведения намеченного на 2019 год повышения потребительского налога с 8% до 10%. Эти сроки уже неоднократно сдвигались после того, как первый этап реформы, предусматривающий повышение ставки с 5% до 8%, в 2014 году дал неоднозначные результаты.

Тем не менее, забота о социальных потребностях населения вынуждает правительство Абэ отказаться от поставленной ранее цели достичь к 2020 году положительного сальдо государственного бюджета. Премьер уже признал, что следовать намеченному плану будет крайне сложно.

Вокруг КНДР

Тема обострения ситуации на Корейском полуострове и развития ракетной и ядерной программ Пхеньяна сейчас занимает важное место в японской внешней политике. Не обошел ее вниманием Абэ и во время официального объявления даты роспуска нижней палаты парламента. По его словам, за счет проведения выборов он вновь намерен добиться поддержки населения в вопросе принимаемых правительством мер в отношении КНДР.

Речь также идет о тесном взаимодействии с США и полном совпадении позиций Токио и Вашингтона, считающих, что для решения северокорейской проблемы следует рассматривать все варианты, включая военный.

Из-за нестабильной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и регулярных запусков баллистических ракет в КНДР, последние две из которых пролетели над территорией японского острова Хоккайдо, правительство Абэ обещает принять все меры для повышения обороноспособности страны. В частности, предполагается рассмотреть возможность закупки у США наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от потенциального ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (порядка $728 млн).

Реакция оппозиции

Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Японии (ДПЯ) Сэйдзи Маэхара предложил отказаться от самостоятельной борьбы на предстоящих всеобщих парламентских выборах и выдвигать кандидатов от имени только что созданной оппозиционной Партии надежды, которую возглавляет популярная и амбициозная Юрико Коикэ, губернатор Токио. Такая позиция была в целом поддержана на состоявшемся в четверг заседании руководства ДПЯ, выступившего за объединение сил, противостоящих правящему блоку во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Как сообщило информационное агентство Kyodo, фактически речь идет о слиянии ДПЯ с Партией надежды.

В то же время Коикэ пока отказывается автоматически включать в свои списки всех кандидатов от ДПЯ и заявляет, что такие решения будут приниматься на индивидуальной основе. В последнее время ДПЯ находилась в непростой ситуации, часто меняла своих лидеров, а ее видные представители стали перебегать в Партию надежды, которая обещает провести перезагрузку японского политического мира и отстранить от власти правящих либерал-демократов.

Правительство страны по представлению Абэ в четверг постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы. Ожидается, что они пройдут 22 октября. Соответствующее решение глава правительства объясняет желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ, включая повышение потребительского налога с нынешних 8% до 10%. Он надеется сохранить лидирующие позиции своей Либерально-демократической партии в парламенте, воспользовавшись фактическим развалом ДПЯ и общей сложной обстановкой в лагере оппозиции.