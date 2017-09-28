Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламента

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ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии по представлению премьер-министра Синдзо Абэ постановило распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные всеобщие выборы. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в четверг заседании кабинета.
Необходимые документы подписали все члены правительства. Согласно конституции, прошение о роспуске должен принять император Японии Акихито. Ожидается, что это будет сделано в ближайшие часы.
О намерении распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы в октябре этого года Абэ объявил в понедельник на пресс-конференции. Свое решение он объяснил желанием заручиться поддержкой общественности для осуществления экономических реформ и продолжения текущей политики в области безопасности на фоне ухудшения обстановки на Корейском полуострове.