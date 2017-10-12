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Reuters: США планируют объявить о выходе из ЮНЕСКО

Международная панорама
12 октября, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что такое решение было принято с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти США в ближайшие дни намерены объявить о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Это пока не официально, но это правда", - заявил один из источников агентства.

В среду журнал Foreign Polic сообщал, что решение выйти из ЮНЕСКО было принято с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации.

В декабре прошлого года газета Washington Post на источники сообщала, что законодатели в Конгрессе США рассматривают возможность выхода из таких организаций ООН, как ЮНЕСКО, после того, как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. Примеру США последовал также Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

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