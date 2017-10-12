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Генсек ООН глубоко сожалеет о выходе США из ЮНЕСКО

Международная панорама
12 октября, 19:14 дата обновления: 12 октября, 19:18 UTC+3

Антониу Гутерриш отметил, что Соединенные Штаты сыграли значимую роль в работе организации с момента ее основания

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA-EFE/DEAVID FERNANDEZ

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко сожалеет о выходе США из состава ЮНЕСКО.

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Об этом ТАСС в четверг заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко сожалеет о том, что Соединенные Штаты покидают ЮНЕСКО в свете важной роли, которую они играли в этой организации с момента ее основания", - сказал он.

Ранее в четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как сообщалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации. В декабре прошлого года газета The Washington Post сообщала, что законодатели в Конгрессе США рассматривают возможность выхода из таких организаций ООН, как ЮНЕСКО, после того как Совет Безопасности принял резолюцию, требующую от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.

Сожаление в связи с выходом США из состава ЮНЕСКО в четверг выразили несколько стран, включая Великобританию и Францию. В свою очередь член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк высказал мнение, что решение США является "деструктивным и одиозным шагом", который демонстрирует пренебрежительное отношение американских властей к международным усилиям по сохранению культурного наследия и природного многообразия.

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Темы
Выход США из ЮНЕСКО Палестино-израильский конфликт
Персоны
Гутерриш, Антониу Железняк, Сергей Владимирович
Страны
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