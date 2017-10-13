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Постпред США при НАТО назвала проблемой для альянса покупку Турцией российских С-400

Международная панорама
13 октября, 3:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Как сообщила Бейли Хатчисон, российские системы не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Покупка Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400 вызвала в НАТО немало беспокойства. Это признала в четверг постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон во время конференции, организованной газетой The Washington Post.

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"Это вызвало немало беспокойства в НАТО, поскольку они [системы С-400] не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс. Это проблема", - сказала она. "В то же самое время Турция является нашим ключевым партнером", - добавила Хатчисон.

12 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара заключила с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Эрдоган, Реджеп Тайип Кожин, Владимир Игоревич
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