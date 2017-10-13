Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сантос: Колумбия не признает Конституционную ассамблею Венесуэлы ни при каких условиях

Международная панорама
13 октября, 8:37 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 13, октября. /ТАСС

Президент Колумбии заявил, что ассамблея имеет "нелегальную основу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОГОТА, 13 октября. /ТАСС/. Независимо от результатов предстоящих региональных выборов в Венесуэле Колумбия не признает созванную президентом Николасом Мадуро Конституционную ассамблею. Об этом в четверг сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Мы не признаем эту Конституционную ассамблею, потому что у нее нелегальная основа. В то же время мы хотим призвать всех венесуэльцев пойти на голосование", - заявил глава государства, добавив, что "независимо от результатов [голосования] Колумбия будет продолжать выступать против [Конституционной ассамблеи]".

В свою очередь МИД Колумбии в официальном сообщении проинформировало, что в ведомстве "надеются, что намеченные на 15 октября региональные выборы в Венесуэле пройдут при массовой явке, с обеспечением гарантий исполнения гражданами своего права на свободное голосование". "Также мы ожидаем, что электоральные власти обеспечат равные условия для всех кандидатов и смогут гарантировать прозрачность и легитимность избирательного процесса. Мы уверены, что массовое голосование на этих выборах в Венесуэле будет способствовать восстановлению демократии", - говорится в сообщении колумбийского внешнеполитического ведомства. При этом там также обращают внимание на то, что "Конституционная ассамблея была сформирована нелегально и привела Венесуэлу к нарушению демократического строя, а также к углублению поляризации и конфронтации в стране".

Конституционная ассамблея была созвана 30 июля этого года по решению главы государства без проведения предварительного референдума. Оппозиция бойкотировала участие в этом голосовании, а его проведение было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Региональные выборы пройдут в Венесуэле 15 октября, к участию в голосовании приглашены более 18 млн избирателей. Президент Венесуэлы заявил в среду, что участие граждан страны в региональных выборах будет означать, что они признают Конституционную ассамблею.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Колумбия Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас Сантос, Хуан Мануэль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400
2
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
3
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста на опоры продолжается третьи сутки
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама