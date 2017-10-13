Сантос: Колумбия не признает Конституционную ассамблею Венесуэлы ни при каких условиях

БОГОТА, 13 октября. /ТАСС/. Независимо от результатов предстоящих региональных выборов в Венесуэле Колумбия не признает созванную президентом Николасом Мадуро Конституционную ассамблею. Об этом в четверг сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

"Мы не признаем эту Конституционную ассамблею, потому что у нее нелегальная основа. В то же время мы хотим призвать всех венесуэльцев пойти на голосование", - заявил глава государства, добавив, что "независимо от результатов [голосования] Колумбия будет продолжать выступать против [Конституционной ассамблеи]".

В свою очередь МИД Колумбии в официальном сообщении проинформировало, что в ведомстве "надеются, что намеченные на 15 октября региональные выборы в Венесуэле пройдут при массовой явке, с обеспечением гарантий исполнения гражданами своего права на свободное голосование". "Также мы ожидаем, что электоральные власти обеспечат равные условия для всех кандидатов и смогут гарантировать прозрачность и легитимность избирательного процесса. Мы уверены, что массовое голосование на этих выборах в Венесуэле будет способствовать восстановлению демократии", - говорится в сообщении колумбийского внешнеполитического ведомства. При этом там также обращают внимание на то, что "Конституционная ассамблея была сформирована нелегально и привела Венесуэлу к нарушению демократического строя, а также к углублению поляризации и конфронтации в стране".

Конституционная ассамблея была созвана 30 июля этого года по решению главы государства без проведения предварительного референдума. Оппозиция бойкотировала участие в этом голосовании, а его проведение было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Региональные выборы пройдут в Венесуэле 15 октября, к участию в голосовании приглашены более 18 млн избирателей. Президент Венесуэлы заявил в среду, что участие граждан страны в региональных выборах будет означать, что они признают Конституционную ассамблею.