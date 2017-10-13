Польский депутат считает, что декоммунизация в Польше дошла до абсурда

ВАРШАВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Распространение сферы действия польского закона о декоммунизации на памятники и мемориалы, включая монументы в честь Красной армии - это ошибка и абсурд. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС независимый депутат Сейма (нижней палаты парламента) Януш Саноцкий.

21 октября в Польше вступит в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти (ИНП) республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

"Я считаю это разрушение, эту атаку, этот поиск фальшивых исторических основ ошибкой нашей страны, я против и думаю, что нельзя разрушать эти памятники", - отметил Саноцкий. По его словам, если бы Красная армия "не победила фашизм и Гитлера, то немцы уничтожили бы поляков как нацию". "Поэтому сегодня нужно смотреть на эти памятники с другой перспективы, чем во времена коммунизма, - указал он. - Я смотрю сейчас на эти мемориалы не как на монументы в честь строя, а как на память, важную для россиян".

Как напомнил депутат, в новом законе о декоммунизации есть нормы, касающиеся и поляков. "Сейчас неожиданно оказалось, что наш прекрасный поэт Владислав Броневский, бывший коммунистом еще до войны, человек, писавший прекрасные патриотические стихи, должен быть вычеркнут из истории. Мы дошли до определенного абсурда", - подчеркнул он.

"Это элемент истории, которая была. Нет смысла ее стирать. Мы не напишем заново учебники истории, - добавил Саноцкий. - Надеюсь, нам удастся как-то повернуть происходящее вспять".

По словам парламентария, подавляющее большинство политиков и СМИ в Польше намеренно стараются подогревать атмосферу конфликта между Россией и Польшей, указывая лишь на негативные моменты в совместной истории, заявляя, что РФ представляет для республики угрозу. Он считает, что эта политика ориентирована на управление эмоциями электората, направлена на достижение внутриполитических целей. "Я убежден, что между поляками и россиянами нет никаких конфликтов и есть возможность построить хорошие отношения с выгодой для обеих стран", - констатировал Саноцкий.

О законе

В июле власти Польши приняли поправки к закону о декоммунизации, в котором теперь утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу, что произойдет уже в октябре текущего года.

Реакция РФ и обязательства сторон

МИД России назвал принятие нового закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. В свою очередь Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Эти документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений. "Стороны содержат места памяти и захоронения, обеспечивая сохранность захоронений, надгробий, памятников, других мемориальных сооружений, а также озеленение и поддержание их в надлежащем порядке", - гласит текст соглашения 1994 года.