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Кабмин ФРГ считает намерение США и Израиля выйти из ЮНЕСКО неверным сигналом

Международная панорама
13 октября, 13:18 UTC+3 БЕРЛИН 13, октября. /ТАСС

Берлин обеспокоен постоянной политизацией работы организации, отметил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

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БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Германия считает, что готовность США и Израиля выйти из состава ЮНЕСКО является неверным сигналом. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Данные объявления (о намерениях выйти из состава организации) посылают неверный сигнал", - сказал Зайберт.

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Он напомнил, что вследствие войн в разных точках мира под угрозой все чаще оказывается культурное наследие, и одна из важных задач ЮНЕСКО - защищать их. По его словам, ФРГ очень сожалеет о намерениях США и Израиля выйти из состава ЮНЕСКО.

Одновременно с этим Берлин с обеспокоенностью наблюдает за постоянной политизацией работы этой организации, добавил Зайберт.

В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как подчеркивалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. По информации журнала Foreign Policy, решение выйти из ЮНЕСКО было принято Вашингтоном с целью экономии средств и в знак протеста против антиизраильских, по мнению американских властей, предубеждений в организации. Позднее в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указ подготовить выход страны из состава организации.

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Темы
Выход США из ЮНЕСКО
Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
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