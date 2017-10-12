ЮНЕСКО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября США заявили о выходе из состава ЮНЕСКО. В Госдепартаменте связали решение, которое вступит в силу 31 декабря 2018 года, с задолженностью страны по членским взносам. США также настаивают на необходимости глобального реформирования организации и обвиняют ее в "антиизраильской предвзятости".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также поручил подготовить выход страны из организации.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ЮНЕСКО, членстве США и Израиля в организации и случаях, когда другие государства выходили из ее состава.

ЮНЕСКО

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; The United Nations Educational, Scientific and Cultural Оrganization, UNESCO) была основана в ноябре 1945 года. Согласно уставу, главная цель организации - "достижение путем сотрудничества народов всего мира в области образования, науки и культуры международного мира и всеобщего благосостояния человечества". Основные направления деятельности - содействие развитию науки, образования и СМИ, а также сохранение культурного наследия.

С 1978 года составляется Список всемирного наследия, в который сейчас входят 1073 объекта из 167 стран. Высший руководящий орган ЮНЕСКО - генеральная конференция, проходящая раз в два года, в период между конференциями деятельностью ЮНЕСКО руководит исполнительный совет, который собирается два раза в год (состоит из представителей 58 стран, избираемых конференцией на четырехлетний срок с возможностью переизбрания). Главное должностное лицо организации - генеральный директор (с 2009 года - Ирина Бокова, Болгария).

Членство в ЮНЕСКО

ЮНЕСКО - крупнейшая межправительственная организация в системе ООН, объединяющая 195 действительных и 10 ассоциированных членов (СССР присоединился в 1954 году, его правопреемником в 1991 году стала Россия).

В соответствии с уставом, членами организации имеют право быть все государства-члены ООН. Государства, не входящие в ООН, могут быть приняты в ЮНЕСКО по рекомендации исполнительного совета на сессии генеральной конференции большинством в две трети голосов. 195-м членом ЮНЕСКО 31 октября 2011 года стала Палестина.

Согласно уставу, государство-член может выйти из состава ЮНЕСКО после соответствующего уведомления, направленного генеральному директору. Оно вступает в силу 31 декабря следующего года.

Статус ассоциированного члена может получить территория, не обладающая независимостью, по просьбе государства, ответственного за ее внешнюю политику. Этот статус присваивается также на сессии генеральной конференции на тех же условиях.

США в ЮНЕСКО

Соединенные Штаты вступили в организацию в 1946 году. В Список всемирного наследия включены 23 объекта, расположенные в США. Среди них несколько национальных парков, в том числе Йеллоустонский, Большой каньон, Йосемитский парк, а также Статуя Свободы в Нью-Йорке, Индепенденс-Холл в Филадельфии.

Впервые выйти из ЮНЕСКО США решили еще в 1985 году. Тогда президент Рональд Рейган обвинил организацию в антиамериканизме и расточительстве. В 2003 году при президенте Джордже Буше - младшем страна возобновила свое членство.

Вплоть до недавнего времени США были главным донором организации. Их взнос составлял порядка 22% бюджета ($70 млн - $80 млн в год; бюджет на 2016-2017 годы - $667 млн). Однако в 2011 году страна прекратила финансирование ЮНЕСКО, выразив несогласие с решением генконференции принять в организацию Палестину, не являющуюся государством-членом ООН.

В результате на 2014-2015 годах был принят бюджет в размере $507 млн вместо запланированных ранее $653 млн. Были закрыты многие проекты, направленные на развитие образования и науки. После этого, согласно уставу, США были лишены права голоса, однако при этом остались членом исполнительного совета.

В ноябре 2015 года госсекретарь США Джон Керри заявил о намерении властей США возобновить перечисление взносов. Тем не менее средства перечислены не были. На сегодняшний день долг государства перед организацией превышает $470 млн.

Израиль в ЮНЕСКО

Страна вступила в организацию в 1949 году. В Списке всемирного наследия девять израильских объектов. В их числе древняя крепость Масада, Старый город в Акре, Белый город в Тель-Авиве, "Дорога ладана" в пустыне Негев. В 2011 году вместе с США Израиль заявил о замораживании своих платежей в ЮНЕСКО (взнос составлял 0,4% от бюджета). На сегодняшний день долг страны - $8,5 млн.

14 октября 2016 года Израиль принял решение приостановить сотрудничество с ЮНЕСКО. Поводом послужила резолюция исполнительного совета организации по Иерусалиму, в которой, в частности, Израиль осуждается "за создание препятствий в доступе мусульман в священное для них место - мечеть "Аль-Акса". Израильское руководство расценило документ как отрицание связи еврейского народа с Иерусалимом и его святынями. В 2017 году Израиль выразил недовольство внесением в Список всемирного наследия в качестве палестинского объекта Старого города Хеврона.

Случаи выхода государств из состава ЮНЕСКО

Известны и другие случаи, когда организацию покидали постоянные члены. Так, в 1957 году из ЮНЕСКО вышла ЮАР, находившаяся в ее составе с 1956 года. Руководство страны, где проводилась политика апартеида, расценило некоторые заявления ЮНЕСКО как "равносильные вмешательству во внутренние дела государства в области расовой политики". После прихода к власти Нельсона Манделы в 1994 году ЮАР вернулась в организацию.

В 1985 году из объединения вышла Великобритания в знак протеста против "нерационального использования бюджетных средств и политизации деятельности". Страна вновь стала членом ЮНЕСКО в 1997 году.