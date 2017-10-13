Главу правящего большинства в парламенте Франции оправдали по делу о коррупции

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель фракции "Республика на марше" в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента), бывший министр территориального планирования Ришар Ферран полностью оправдан по делу о коррупции, из-за которого он ранее лишился должности в правительстве. Такое решение огласил в пятницу прокурор французского города Брест Жан-Филипп Рекаппе, в ведении которого находилось расследование.

"Правонарушения по обвинениям в злоупотреблении доверием и мошенничестве не имели состава преступления в виду отсутствия выявленного ущерба", - говорится в официальном заявлении прокурора Бреста.

Скандал вокруг Феррана, который в тот момент занимал должность министра территориального планирования, разгорелся в мае. Поводом для разбирательств послужила публикация в газете Canard Enchaine, в которой утверждалось, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы. Это, по мнению издания, являлось конфликтом интересов.

Сам Ферран отрицал за собой какую-либо вину, подчеркивая, что никакие из его действий по данным коммерческим операциям не нарушают законов Франции. В начале июня французская прокуратура начала предварительное расследование по делу Феррана.

Ришар Ферран - один из давних соратников президента Франции Эмманюэля Макрона. Политик занимал ранее должность генерального секретаря политического движения "На марше", которое после победы Макрона на президентских выборах было преобразовано в партию "Республика на марше". Одним из предвыборных обещаний Макрона было требование абсолютной прозрачности и безупречности репутации ко всем членам правительства. На фоне скандала, учитывая это обязательство президента, Ферран был вынужден покинуть кабинет министров.

Вместе с тем, несмотря на продолжавшееся расследование, политик был назначен на должность главы фракции "Республики на марше" в Национальном собрании. Она была сформирована по итогам парламентских выборов, состоявшихся в июне. Вместе с союзниками-центристами из "Демократического движения" пропрезидентская "Республика на марше" получила 360 из 577 мест в нижней палате и образовала правящее большинство.