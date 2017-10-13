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Источник: вызов Януковича на допрос не связан с "делом майдана"

Международная панорама
13 октября, 19:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, октября. /ТАСС

Генпрокуратура Украины назначила допрос экс-президента страны на 17 октября

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Вызов экс-президента Украины Виктора Януковича на допрос в Генпрокуратуру Украины (ГПУ) не связан с "делом майдана", а касается так называемого церковного дела. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в адвокатских кругах.

"Янукович Виктор Федорович, в соответствии с требованиями статей 133, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11:30 в управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, ГПУ", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что Янукович вызван "для допроса в качестве подозреваемого в уголовном деле от 21 мая 2014 года".

Ранее украинские СМИ сообщали, что допрос бывшего президента связан с делом о беспорядках в центре Киева зимой 2014 года.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган ранее объяснила, что ГПУ расследует "большое дело Януковича", одним из эпизодов которого обозначено давление на украинскую церковь. По этому делу также проходит депутат Верховной рады Вадим Новинский, который, по словам Сарган, был участником переговоров по смене руководства Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В частности, прокуратура утверждает, что в 2013 году при участии Новинского произошло похищение личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневецкого Александра (Драбинко), который несколько месяцев находился под надзором милиции. 8 декабря 2016 года в связи с обвинениями в адрес Новинского украинский парламент снял с него депутатскую неприкосновенность.

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Персоны
Янукович, Виктор Федорович Новинский, Вадим Владиславович
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