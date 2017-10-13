Канцелярия президента Ирака опровергла передачу ультиматума Багдада по Киркуку

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Ирака Фуад Маасум не передавал предложений или ультиматумов от федерального правительства в Багдаде руководству курдской автономии по урегулированию ситуации вокруг провинции Киркук. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии иракского лидера, выдержки приводит телеканал Alsumaria.

Пресс-служба президента подтверждает, что Маасум провел переговоры с курдскими лидерами в Сулеймании (Иракский Курдистан), однако категорически отвергает сообщения СМИ о якобы переданном ультиматуме от имени официальных властей в Багдаде.

Ранее в пятницу ряд арабских и курдских СМИ передавали выдержки из списка требований, с которым, по их утверждению, ознакомил президент Ирака представителей партии Патриотический союз Курдистана во время визита в Сулейманию.

Согласно версии СМИ, речь шла о шести требованиях, на выполнение которых Багдад отвел времени до 02:00 по местному времени (совпадает с московским) воскресенья. В списке значилась, в частности, передача нефтяных месторождений в Киркуке от курдских военизированных формирований "пешмерга", лояльных ПСК, федеральным силам.