Канцелярия президента Ирака опровергла передачу ультиматума Багдада по Киркуку

Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболуСпорт 14 октября, 0:25
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в 15 регионах РФОбщество 14 октября, 0:09
Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛСпорт 13 октября, 23:29
Объявлен расширенный состав сборной России по пляжному футболу на Межконтинентальный кубокСпорт 13 октября, 23:20
СКА победил "Салават Юлаев" в матче КХЛСпорт 13 октября, 22:17
БК "Химки" с победы над "Валенсией" стартовал в новом сезоне ЕвролигиСпорт 13 октября, 22:10
Тренеру Каррере понравилась реакция "Спартака" на пропущенный мяч в игре с "Ахматом"Спорт 13 октября, 22:09
Роухани заявил, что США не могут в одиночку аннулировать сделку по иранскому атомуМеждународная панорама 13 октября, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Ирака Фуад Маасум не передавал предложений или ультиматумов от федерального правительства в Багдаде руководству курдской автономии по урегулированию ситуации вокруг провинции Киркук. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии иракского лидера, выдержки приводит телеканал Alsumaria.
Пресс-служба президента подтверждает, что Маасум провел переговоры с курдскими лидерами в Сулеймании (Иракский Курдистан), однако категорически отвергает сообщения СМИ о якобы переданном ультиматуме от имени официальных властей в Багдаде.
Ранее в пятницу ряд арабских и курдских СМИ передавали выдержки из списка требований, с которым, по их утверждению, ознакомил президент Ирака представителей партии Патриотический союз Курдистана во время визита в Сулейманию.
Согласно версии СМИ, речь шла о шести требованиях, на выполнение которых Багдад отвел времени до 02:00 по местному времени (совпадает с московским) воскресенья. В списке значилась, в частности, передача нефтяных месторождений в Киркуке от курдских военизированных формирований "пешмерга", лояльных ПСК, федеральным силам.