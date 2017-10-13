СМИ: президент Ирака передал руководству курдской автономии ультиматум по Киркуку

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Ирака Фуад Маасум прибыл в пятницу в Сулейманию (Иракский Курдистан), чтобы передать курдскому руководству в лице Патриотического союза Курдистана (ПСК) ультиматум Багдада для урегулирования ситуации вокруг Киркука. Об этом сообщил телеканал Rûdaw.

Согласно источникам телеканала, федеральное правительство во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади выдвинуло шесть требований и дало на их выполнение времени до 02:00 по местному времени (совпадает с московским) воскресенья.

Так курдские военизированные формирования "пешмерга", подконтрольные ПСК, должны передать правительственным силам контроль над аэропортом Киркука (административный центр одноименной провинции), все нефтяные месторождения в провинции, управление над военной авиабазой K-1 и всех захваченных в боях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) боевиков. Курдское ополчение не должно оказывать сопротивления возвращению иракских ВС на занимаемые до захвата ИГ в 2014 году позиций в Киркуке.

Одним из принципиальных моментов остается отставка губернатора Киркука Наджм-ад-Дина Карима.

Официального подтверждения канцелярии иракского президента пока не последовало. В Багдаде и Эрбиле также пока не комментируют ультиматум. О том какие последуют меры в случае отказа выполнить требования телеканал не раскрывает.

Ситуация в Киркуке

Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака Киркука, подконтрольного "пешмерга", но не входящего в состав Иракского Курдистана, резко обострилась за минувшие сутки. В Эрбиле обвиняют правительственные силы в попытке силового захвата провинции и нефтяной инфраструктуры. Багдад опровергает эти заявления, утверждая, что в районе Киркука военная операция не ведется, речь идет о передислокации федеральных сил после уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Глава регионального правительства Нечирван Барзани призвал международное сообщество вмешаться и не допустить военного противостояния между Эрбилем и Багдадом, предупредив о "самых тяжелых последствиях".

Со своей стороны премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что правительственная армия никогда не будет задействована против иракских граждан, в том числе жителей Иракского Курдистана.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования. Несмотря на запрет центральных властей, плебисцит состоялся и в Киркуке.