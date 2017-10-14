Канада выделит $1,2 млн МАГАТЭ для реализации соглашения по иранскому атому

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ОТТАВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Канады выделит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 1,5 млн канадских долларов ($1,2 млн) на реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), направленного на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом в пятницу заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.
"Рада объявить, что Канада предоставит 1,5 млн долларов МАГАТЭ для его работы по проверке [ядерных программ] Ирана", - говорится в ее заявлении. По ее словам, Оттава считает подписанный в 2015 году СВПД важным инструментом "для предотвращения создания Ираном ядерного оружия и обеспечения большей региональной и глобальной безопасности". Фриланд также добавила, что ранее Канада выделила МАГАТЭ на эти цели 11,5 млн канадских долларов ($9,2 млн).
Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.
Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года. Единственным органом, определяющим степень выполнения соглашения, является Международное агентство по атомной энергии.