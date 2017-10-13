Роухани заявил, что США не могут в одиночку аннулировать сделку по иранскому атому

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не могут в одностороннем порядке аннулировать соглашение по иранской ядерной программе, заключенное Тегераном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в июле 2015 года. Такое заявление он сделал в пятницу, выступая с речью в эфире иранского телевидения.
"Ни один президент не может отменить международное соглашение, которое было поддержано ООН, - приводит слова Роухани телеканал Press TV. - Это не соглашение между Ираном и США, расторгнуть его нельзя".
Президент Ирана также отверг возможность изменения условий соглашения.
"Он [президент США Дональд Трамп] хочет добавить новые положения в Совместный всеобъемлющий план действий вместе с Конгрессом. Однако он не знает, что никакие пункты не могут добавлены в это соглашение", - подчеркнул Роухани.
В пятницу Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут готовы в любой момент выйти из многостороннего соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана, если эту договоренность не удастся скорректировать устраивающим нынешнюю американскую администрацию образом.