ФРГ, Франция и Великобритания остаются привержены сделке по Ирану

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. ФРГ, Франция и Великобритания не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе и призывают США согласовывать с ними возможное введение санкций против Тегерана.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, распространенном в пятницу кабмином Германии.

"Наши правительства остаются приверженными Совместному всеобъемлющему плану действий", - отметили они, подчеркнув, что "сохранение СВПД отвечает общим интересам в сфере безопасности".

"Мы призываем власти США и Конгресс анализировать последствия для безопасности США и их партнеров, прежде чем предринимать шаги, которые ослабят СВПД, как, например, введение санкций, отмененных в рамках соглашения", - добавили лидеры стран ЕС, участвовавших в выработке сделки по иранскому атому.

"Поддерживая сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий, мы разделяем опасения относительно ракетной программы и региональной активности Ирана, затрагивающих и европейские интересы в сфере безопасности, - подчеркнули они. - Мы готовы к принятию адекватных мер в тесном согласовании с США и всеми заинтересованными партнерами".