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ТАСС, 13 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила в защиту соглашения по иранскому атому, достигнутого в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
"Мы, международное сообщество, не можем позволить уничтожить ядерное соглашение, которое работает", - сказала она. "Эта сделка не является двусторонним соглашением, - подчеркнула Могерини. - Международное сообщество и Европейский союз вместе с ним ясно дали понять, что соглашение действует и будет продолжать действовать".