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ТАСС, 13 октября. США внесли в санкционный список КСИР Ирана. Об этом сообщил американский минфин.
Уточняется, что министерство финансов Соединенных Штатов ввело в пятницу санкции против четырех иранских организаций. В черный список были включены компании, связанные с машиностроением, а также экспортом и импортом.