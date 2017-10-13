ТАСС, 13 октября. США внесли в санкционный список КСИР Ирана. Об этом сообщил американский минфин.

Уточняется, что министерство финансов Соединенных Штатов ввело в пятницу санкции против четырех иранских организаций. В черный список были включены компании, связанные с машиностроением, а также экспортом и импортом.