Правительство Ирана: США примут сторону террористов, если причислят КСИР к экстремистам

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. США присоединятся к лагерю террористов, в случае если иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет причислен Вашингтоном к экстремистским организациям. Об этом во вторник заявил представитель правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт, сообщает агентство Reuters.

"Таким образом, занимая позицию против Корпуса, объявив его террористической организацией, американцы присоединятся к лагерю террористов", - сказал представитель иранского кабмина.

При этом он отметил, что "мир должен быть благодарен КСИР за его борьбу с террористами, особенно против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Ранее командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что КСИР ответит зеркально на возможный шаг США и будет относиться к американским военнослужащим, особенно в зоне Ближнего Востока, как к террористам.