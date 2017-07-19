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Командующий КСИР ИРИ: США должны ликвидировать свои базы на расстоянии 1000 км от Ирана

Международная панорама
19 июля, 19:04 UTC+3 ТАСС ТАСС 19, июля. /ТАСС

Ранее администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу ИРИ

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ТАСС, 19 июля. /ТАСС/. Соединенным Штатам нужно сначала ликвидировать свои базы в регионе, а потом вводить санкции против Ирана. Об этом заявил в среду командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР - элитная составляющая ВС ИРИ) генерал Мохаммад Али Джафари. Выступая перед командным составом КСИР в Мешхеде, он отметил враждебность Вашингтона по отношению к Ирану, особенно к КСИР.

"Прежде чем принимать санкции против оборонных возможностей Ирана, США надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ, - приводит агентство Tasnim слова командующего КСИР. - Иран стал крупной державой регионального и даже мирового масштаба благодаря духовной силе Исламской Республики, боевой мощи ВС и грохочущим ракетам КСИР. Вашингтону следует знать, что он дорого заплатит за любой просчет".

Джафари указал на "быстрый рост" ударной мощи иранских ракет воздушного, морского и наземного базирования и отметил значение ракетного потенциала страны как сдерживающей силы. По его словам, развитие ракетной программы Исламской Республики "не может быть предметом торга или переговоров".

Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР.

Ранее в среду президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран выполняет свои международные обязательства и что объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе).

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