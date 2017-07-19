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Роухани: объявление новых санкций против Ирана противоречит логике

Международная панорама
19 июля, 13:51 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 19, июля. /ТАСС

Президент заявил, что "присутствие США в регионе ведет лишь к столкновениям и усилению противоречий в нем"

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Хасан Роухани

Хасан Роухани

© Iranian Presidency via AP

ТЕГЕРАН, 19 июля. /ТАСС/. Иран выполняет свои международные обязательства, объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в среду на заседании правительства президент ИРИ Хасан Роухани.

Его заявление стало реакцией на новый пакет санкций США в отношении республики.

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"Политический авторитет и величие каждого государства, доверие и уважение к нему зависит от того, как это государство выполняет свои международные обязательства. США в последнее время регулярно нарушают их. Это относится и к Парижскому соглашению [по климату], и к договоренностям с Кубой, и части обязательств США по Восточной Азии. Страна, которая проявляет такое непостоянство, попирает свои же обязательства, не соблюдает того, под чем поставила подпись, нарушает законы и правила, не может служить примером законности в мире, не имеет прав призывать других к стабильности", - отметил иранский президент.

По его словам, "присутствие США в регионе ведет лишь к столкновениям и усилению противоречий в нем".

"Они [американцы] неспособны принести региону стабильность, не могут эффективно противостоять терроризму. Основное бремя борьбы с террористами несут народы Ирака и Сирии", - подчеркнул Роухани.

"Исламская Республика Иран всегда была и останется приверженной выполнению своих международных обязательств. Попытки утверждать обратное, которые предпринимаются в последнее время, результата не принесут. То, что США под различными предлогами объявляют новые санкции в отношении Ирана, не является конструктивным, противоречит всякой логике и положениям СВПД", - считает президент ИРИ, текст выступления которого распространило агентство Tasnim.

Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и Корпус "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС ИРИ).

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