США вводят санкции в отношении семи физических и 11 юридических лиц Ирана и КНР

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении еще семи физических и 11 юридических лиц Ирана и КНР. Об этом объявила во вторник пресс-служба министерства финансов США.
Данные ограничительные меры принимаются якобы в целях укрепления режимов нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Кроме того, по данным ведомства, поводом для применения данных рестрикций стала разработка Тегераном программ создания баллистических ракет и ведение иных видов деятельности, которую Вашингтон называет враждебной по отношению к США и их союзникам и партнерам.
"В ответ на эти и иные сохраняющиеся угрозы [американская] администрация сегодня объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана или иранские военные закупки или Корпус стражей исламской революции [исламской республики], а также базирующиеся в Иране транснациональные преступные организации и связанных [с ними] лиц", - говорится в письменном заявлении, которое распространила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Санкции были введены совместно минфином и внешнеполитическим ведомством США.
Под действие данных ограничительных мер попали в том числе две организации, входящие в структуру Корпуса стражей исламской революции Ирана. Последний представляет собой элитные части иранских Вооруженных сил.
О намерении ввести в отношении Ирана новый пакет односторонних санкций объявили в понедельник высокопоставленные представители правительства США.