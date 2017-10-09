Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: Иран даст решительный ответ США в случае внесения КСИР в террористический список

Международная панорама
9 октября, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Представитель дипломатического ведомства Исламской Республики выразил надежду, что Вашингтону удастся избежать стратегических ошибок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Иран пригрозил США решительными действиями в случае внесения элитных подразделений ВС Исламской Республики - Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) в список экстремистских организаций. Позицию Тегерана обозначил в понедельник представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, передает агентство Tasnim.

По словам Гасеми, Иран "надеется, что США не будут продолжать совершать стратегические ошибки", говоря о планах Вашингтона причислить КСИР к террористам. "Если США сделают это, ответ Ирана будет решительным и жестким", - подчеркнул чиновник.

Ранее командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что КСИР ответит зеркально на шаг США и будет относиться к американским военнослужащим, особенно в зоне Ближнего Востока, как к террористам.

Смотрите также

Китай выступил за четкую реализацию соглашения по Ирану в его нынешнем виде

Fox: информация об испытаниях Ираном новой ракеты была неверной

Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГ

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама