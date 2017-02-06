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Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГ

Политика
6 февраля, 14:20 UTC+3
Глава МИД России также заявил, что Иран должен быть участником "антитеррористического фронта"
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Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Иран вносит вклад в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и должен быть участником "антитеррористического фронта". Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Иран никогда не был замечен в каких-либо связях ни с ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), ни с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), - подчеркнул министр. - Более того, Иран вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ".

"Мы давно выступаем за то, чтобы сформировать подлинно универсальный фронт борьбы с терроризмом. Убежден, что если мы будем объективно подходить к потенциальным участникам такой коалиции, Иран должен быть частью наших общих усилий", - отметил Лавров.

Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершенно не уважает США, и назвал Иран "террористическим государством номер один". "Они повсюду рассылают деньги и оружие", - сказал Трамп.

6 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, сообщил, что Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной. Песков отметил, что в Кремле "не согласны с такой постановкой вопроса".

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Борьба с "Исламским государством"
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Иран Россия
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Лавров, Сергей Викторович
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