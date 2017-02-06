Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГ

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Иран вносит вклад в борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и должен быть участником "антитеррористического фронта". Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Иран никогда не был замечен в каких-либо связях ни с ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), ни с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ), - подчеркнул министр. - Более того, Иран вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ".
"Мы давно выступаем за то, чтобы сформировать подлинно универсальный фронт борьбы с терроризмом. Убежден, что если мы будем объективно подходить к потенциальным участникам такой коалиции, Иран должен быть частью наших общих усилий", - отметил Лавров.
Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершенно не уважает США, и назвал Иран "террористическим государством номер один". "Они повсюду рассылают деньги и оружие", - сказал Трамп.
6 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя это заявление Трампа, сообщил, что Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной. Песков отметил, что в Кремле "не согласны с такой постановкой вопроса".