Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп считает Иран "террористическим государством номер один", но не собирается воздействовать на Тегеран с помощью военной силы. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире.
Он не дал прямого ответа на вопрос о том, существует ли в настоящий момент угроза открытого столкновения между США и Ираном. "Нет, запугивать их никто не собирается. Просто они демонстрируют полное неуважение к Соединенным Штатам", - продолжал президент.
"Иран нас (США) совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - утверждал Трамп.
Он в очередной раз раскритиковал ядерную сделку с Исламской Республикой и посетовал на то, что в рамках ее выполнения США "подарили иранцам $1,7 млрд наличными".
США намерены воздействовать на Иран с помощью санкций, недавнее ужесточение которых было лишь началом. Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он предпочтительным в настоящий момент воздействовать на Иран с помощью санкций. "Да, и это только начало", - предупредил Трамп.
Он дал понять, что в отличие от своего предшественника Барака Обамы не станет действовать угрозой применения силы и предупреждать об этом заранее. "Я всегда критиковал президента Обаму за то, что он заведомо оповещал о переброске авианосцев или войск, например в Мосул. Они указывали дату, время, название (части или корабля). Я никогда не верил в действенность таких методов", - пояснил глава государства.
США на прошлой неделе расширили санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС), говорилось в документах, опубликованных на сайте министерства финансов США.
До этого помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране "официальное предупреждение".
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о мирных намерениях страны.