Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник Трампа: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана

Международная панорама
3 февраля, 22:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Майкл Флинн заявил, что "дни, когда на враждебные и агрессивные действия Ирана по отношению к Соединенным Штатам и мировому сообществу закрывали глаза, прошли"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Администрация президента США Дональда Трампа более не намерена терпеть действия Ирана, которые угрожают американским интересам. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Международное сообщество слишком толерантно относилось к плохому поведению Ирана. Созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН и сильного заявления недостаточно. Администрация Трампа больше не будет мириться с провокациями Ирана, которые угрожают нашим интересам. Те дни, когда на враждебные и агрессивные действия Ирана по отношению к Соединенным Штатам и мировому сообществу закрывали глаза, прошли", - утверждает Флинн.

Он напомнил, что ранее США ввели санкции против 25 лиц и организаций, связанных с разработкой ИРИ баллистических ракет и Корпусом "стражей исламской революции". По словам помощника Трампа, Иран "является главным государством - спонсором терроризма в мире", он участвует в дестабилизации на Ближнем Востоке.

"Это поведение, судя по всему, продолжается, несмотря на крайне выгодную для Ирана сделку, предложенную администрацией (экс-президента США Барака) Обамы", - заметил Флинн. Он заявил, что после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году агрессия со стороны Ирана лишь усилилась.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи Меламед
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
Администрация Трампа пересматривает политику США в отношении Кубы
4
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
5
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
6
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
7
Украина и США начали переговоры по поставкам угля украинским потребителям
Темы дня
Реклама