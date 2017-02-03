Помощник Трампа: США больше не будут терпеть провокации со стороны Ирана

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ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Администрация президента США Дональда Трампа более не намерена терпеть действия Ирана, которые угрожают американским интересам. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Международное сообщество слишком толерантно относилось к плохому поведению Ирана. Созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН и сильного заявления недостаточно. Администрация Трампа больше не будет мириться с провокациями Ирана, которые угрожают нашим интересам. Те дни, когда на враждебные и агрессивные действия Ирана по отношению к Соединенным Штатам и мировому сообществу закрывали глаза, прошли", - утверждает Флинн.
Он напомнил, что ранее США ввели санкции против 25 лиц и организаций, связанных с разработкой ИРИ баллистических ракет и Корпусом "стражей исламской революции". По словам помощника Трампа, Иран "является главным государством - спонсором терроризма в мире", он участвует в дестабилизации на Ближнем Востоке.
"Это поведение, судя по всему, продолжается, несмотря на крайне выгодную для Ирана сделку, предложенную администрацией (экс-президента США Барака) Обамы", - заметил Флинн. Он заявил, что после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году агрессия со стороны Ирана лишь усилилась.