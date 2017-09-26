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Fox: информация об испытаниях Ираном новой ракеты была неверной

Международная панорама
26 сентября, 2:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, сентября. /ТАСС

На видеозаписи запуска запечатлено другое испытание, которое состоялось в январе и было неудачным, утверждает телеканал

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© AP Photo/Ronald Zak

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Сообщения государственных СМИ Ирана о проведении в республике успешного испытания новой баллистической ракеты не соответствуют действительности. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской администрации.

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В пятницу иранское агентство Tasnim информировало, что Тегеран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, которая способна нести несколько боеголовок и имеет дальность полета до 2 тыс. км. Тогда же была опубликована видеозапись запуска. По утверждению Fox News, на кадрах, о которых идет речь, в действительности, запечатлено другое испытание, которое состоялось в январе этого года и было неудачным. Тогда, по данным телеканала, иранская ракета взорвалась вскоре после старта.

Ранее сообщалось, что на военном параде в Тегеране 22 сентября была впервые продемонстрирована новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр". Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.

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