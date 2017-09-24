Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция обеспокоена испытанием Ираном новой баллистической ракеты

Международная панорама
24 сентября, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД страны, Париж считает, что Тегеран дестабилизирует ситуацию в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Франция обеспокоена проведенным Ираном испытанием новой баллистической ракеты и призывает Тегеран прекратить "дестабилизацию обстановки" в регионе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с Ираном

"Франция призывает Иран прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе. [Франция] рассмотрит со своими партнерами, в частности европейскими, средства, которые помогут добиться от Ирана прекращения его дестабилизирующей баллистической деятельности", - процитировало ее агентство Reuters. Франция также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подготовить доклад об испытании, отмечает агентство.

Агентство Tasnim 23 августа сообщило о том, что Иран провел испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, с дальностью полета до 2 тыс. км. Ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.

Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роухани, Хасан Гутерриш, Антониу
Страны
Иран Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНДР назвал Трампа неуравновешенным и пригрозил США "неизбежным" ракетным ударом
2
Трамп отменил приглашение в Белый дом для баскетболиста НБА Карри
3
В Германии пройдут выборы в Бундестаг
4
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
5
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых
6
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
7
Работы по Ил-114 и двигателю ПД-35 будут профинансированы вплоть до 2020 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама