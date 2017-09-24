Франция обеспокоена испытанием Ираном новой баллистической ракеты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Франция обеспокоена проведенным Ираном испытанием новой баллистической ракеты и призывает Тегеран прекратить "дестабилизацию обстановки" в регионе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Франция призывает Иран прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе. [Франция] рассмотрит со своими партнерами, в частности европейскими, средства, которые помогут добиться от Ирана прекращения его дестабилизирующей баллистической деятельности", - процитировало ее агентство Reuters. Франция также призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подготовить доклад об испытании, отмечает агентство.

Агентство Tasnim 23 августа сообщило о том, что Иран провел испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, с дальностью полета до 2 тыс. км. Ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.

Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент ИРИ Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.