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Китай выступил за четкую реализацию соглашения по Ирану в его нынешнем виде

Международная панорама
9 октября, 11:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, октября. /ТАСС
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ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Китай заинтересован в доскональном выполнении многосторонних договоренностей по ядерной проблеме Ирана. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Китай надеется на четкую реализацию имеющегося соглашения по ядерному вопросу Ирана, - отметила дипломат. - Решение иранской проблемы осуществляется в многостороннем международном формате путем урегулирования соответствующих вопросов за счет мирных консультаций".

По ее словам, шестисторонний механизм взаимодействия по Ирану "продемонстрировал свою эффективность в плане поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "финансирует КНДР, ведет торговлю с этой страной, а также нарушает положения ядерной сделки", в связи с чем Вашингтон "намерен обращаться с Тегераном соответствующим образом".

В четверг газета The Washington Post проинформировала, что Трамп на следующей неделе объявит, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Исламской Республики. По сведениям издания, хозяин Белого дома фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он, в частности, объявит о противоречии СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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