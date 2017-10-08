Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов

Звезды шоу-бизнеса и спорта поздравили Владимира Путина с юбилеемОбщество 8 октября, 14:08
Баскетболисты ЦСКА победили "Астану" в матче Единой лиги ВТБСпорт 8 октября, 14:03
СМИ: китайские инвесторы могут купить ФК "Ливерпуль" за £1 млрдСпорт 8 октября, 14:02
Российский теннисист Донской выиграл турнир серии "Челленджер" на ТайванеСпорт 8 октября, 13:51
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в РоссиюМеждународная панорама 8 октября, 13:44
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные мерыПолитика 8 октября, 13:22
Вице-президент РФС: основа сборной России была видна в матче с командой Южной КореиСпорт 8 октября, 12:54
Тарасов: матчи против сборных Аргентины и Бразилии по футболу всегда интересныСпорт 8 октября, 12:45
Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Иран будет относиться к американской армии также, как и к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), если иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет причислен Вашингтоном к экстремистским организациям. Об этом, как сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", в воскресенье заявил командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари.
"Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций", - сказал Джафари. Генерал добавил, что при таком развитии событий КСИР "будет рассматривать армию США во всем мире и особенно на Ближнем Востоке также, как и террористическую группировку "Исламское государство".
По мнению командующего элитных иранских войск, введение со стороны Вашингтона новых санкций против Тегерана будет означать односторонний выход США из соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Если санкции вступят в силу, то США надо будет вывести свои военные базы за 2 тыс. км от иранской территории, за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты", - указал Джафари.