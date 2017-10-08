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Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов

Международная панорама
8 октября, 13:39 UTC+3 КАИР КАИР 8, октября. /ТАСС

Генерал Мохаммад Али Джафари также заявил, что в случае, если это произойдет, Тегеран будет относиться к армии США как к ИГ

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КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Иран будет относиться к американской армии также, как и к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), если иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет причислен Вашингтоном к экстремистским организациям. Об этом, как сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа", в воскресенье заявил командующий Корпусом генерал Мохаммад Али Джафари.

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"Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций", - сказал Джафари. Генерал добавил, что при таком развитии событий КСИР "будет рассматривать армию США во всем мире и особенно на Ближнем Востоке также, как и террористическую группировку "Исламское государство".

По мнению командующего элитных иранских войск, введение со стороны Вашингтона новых санкций против Тегерана будет означать односторонний выход США из соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "Если санкции вступят в силу, то США надо будет вывести свои военные базы за 2 тыс. км от иранской территории, за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты", - указал Джафари.

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