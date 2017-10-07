Роухани: Трамп не может лишить Иран выгоды, полученной от соглашения по ядерной программе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу не под силу лишить Иран выгоды, которую Исламской Республике принес Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом в субботу заявил иранский президент Хасан Роухани, как сообщило агентство Tasnim.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Дональд Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. По сведениям издания, Трамп фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Уточняется, что он в частности объявит о противоречии СВПД национальным интересам Соединенных Штатов.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.