Шварценеггер пожелал Себастьяну Курцу и его партии победы на выборах в Австрии

ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Самый известный уроженец Австрии Арнольд Шварценеггер пожелал консервативной Австрийской народной партии (АНП) и ее председателю, министру иностранных дел Себастьяну Курцу, одержать победу на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) в воскресенье. Такое обращение "железный Арни" направил главе правительства федеральной земли Штирия Херманну Шютценхоферу, который является лидером регионального отделения АНП.

"Мы дорогой друг, Херманн, спасибо за твои звонки и письма, как я и говорил ранее, приеду в Австрию только в начале ноября. Буду очень рад встрече, а пока желаю самого наилучшего на выборах. Надеюсь, что у АНП все будет хорошо, а также желаю Курцу успехов и победы. "Аста ла виста, увидимся", - отметил Шварценеггер в своем видеообращении.

Арнольд Шварценеггер родился в 1947 году в деревне Таль близ австрийского города Грац, столицы федеральной земли Штирия. После переезда в США он получил американское гражданство, но сохранил австрийское. Актер регулярно посещает свою родину, участвует во многих массовых мероприятиях и хорошо знаком с политической элитой Австрии.

Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабинета министров или ведению коалиционных переговоров.

Основная борьба за большинство в парламенте и кресло канцлера развернется между действующим главой кабинета министров, председателем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристианом Керном и министром иностранных дел, председателем АНП Себастьяном Курцем. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой оппозиционной Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Согласно опросам, большинство австрийцев (33%) намерены голосовать за консерваторов и ее лидера Курца. Именно министра иностранных дел Себастьяна Курца эксперты называют фаворитом и считают главным претендентом на пост канцлера. Второй идет правая АПС - 23%, а социал-демократы действующего канцлера Кристиана Керна занимают всего лишь третью позицию с 22%. При этом самым популярным вариантом для формирования правительственной коалиции выступает связка из консерваторов и правых.