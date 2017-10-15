Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает против военной конфронтации с КНДР и настроен решать проблему ракетно-ядерной программы Пхеньяна дипломатическими средствами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Президент дал мне ясно понять, что хочет разрешить это дипломатическим путем и не стремится к войне", - подчеркнул госсекретарь.

Он опроверг суждение о том, что президент США считает дипломатические усилия Госдепартамента пустой тратой времени. "Нет, это не так. Он дал мне ясно понять, чтобы я продолжал дипломатические усилия. Мы будем их продолжать до тех пор, пока не упадет первая бомба", - добавил Тиллерсон.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

11 октября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне, что атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.