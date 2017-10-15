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Хейли назвала "дворцовыми интригами" слухи о конфликте Трампа и Тиллерсона

Международная панорама
15 октября, 20:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

Постпред США при ООН неоднократно опровергала данные, что ее прочат на пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона

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НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Публикации о наличии непреодолимых противоречий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном - отражение дворцовых интриг в Белом доме. Такое мнение высказала в воскресенье в эфире телекомпании NBC постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, которая выразила радость тем, что по долгу службы работает в Нью-Йорке и далека от столичных слухов.

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"В этом всем слишком много театральщины", - отметила дипломат на просьбу прокомментировать последние публикации, согласно которым конфликт между Трампом и Тиллерсоном достиг "масштабов Третьей мировой войны". "Я имею в виду, что все это дворцовые интриги", - добавил Хейли.

Постпред изложила видение работы Национального совета безопасности при Белом доме. "Мне кажется, что каждый член совета тяжело работает над тем, чтобы выработать и предложить вниманию президента различные опции с единственной мыслью обеспечения безопасности Америки", - сказала Хейли.

"Я рада, что живу в Нью-Йорке по одной только причине. Она заключается в том, что я не хочу находиться рядом с драматическим театром и слухами", - призналась дипломат. Она неоднократно опровергала данные американских СМИ, что ее прочат на пост госсекретаря вместо Тиллерсона.

4 октября телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее Тиллерсон опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение правдивым.

Комментируя эту ситуацию в интервью журналу Forbes, Трамп предложил сравнить свой IQ и Тиллерсона, заметив, что результат ему известен заранее. Позже он заявил журналистам, что не собирался ставить под вопрос степень квалификации главы Госдепартамента.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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