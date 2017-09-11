Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольнения

"Мы не комментируем слухи". Именно так ответили в пресс-службе Госдепа на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о том, что постпред США при ООН Никки Хэйли может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря. Ранее о возможности такой перестановки сообщал американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме. О том, почему СМИ предрекают скорую отставку Тиллерсона и кто может стать новым госсекретарем США, — в материале ТАСС.

Угроза из Южной Каролины

В четверг телеканал CNN опубликовал полную версию интервью с постоянным представителем США при ООН Никки Хэйли. В нем экс-губернатор Южной Каролины рассказала, что президент Дональд Трамп еще до инаугурации предложил ей пост главы внешнеполитического ведомства, но получил отказ.

"Я прекрасно понимаю, когда все складывается правильно, а когда нет. Я просто подумала, что он мог бы подыскать кого-нибудь получше", — рассказала Хэйли.

При этом экс-губернатор не отказалась от ее нынешней позиции представителя Вашингтона в ООН. Но выдвинула свои условия: она хотела бы входить в состав правительства США и Совета национальной безопасности Белого дома, а также иметь карт-бланш на принятие независимых решений. Трамп согласился.

Хэйли воспользовалась привилегиями сполна. Даже сингапурские СМИ пишут о том, что голос экс-губернатора звучит чаще и громче, чем "стесняющегося прессы" Тиллерсона. А Foreign Policy, в свою очередь, называет нынешнего главу внешнеполитического ведомства "самым неэффективным госсекретарем" с 1898 года и призывает его "оказать стране услугу и уйти со своего поста".

В этих условиях кажущаяся американцам независимой и не скрывающей собственное мнение Хэйли выглядит достойным кандидатом на пост госсекретаря. О чем, собственно, и сообщает американская пресса. Новостной портал Axios даже пишет о том, кто может заменить саму Хэйли на посту постпреда в ООН — заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Начало пути

Разногласия Трампа и Тиллерсона по целому ряду вопросов (от внешней политики до этики) стали проявляться вскоре после утверждения кандидатуры госсекретаря Конгрессом США. Но поначалу президент был настроен по отношению к своему подчиненному весьма оптимистично.

Congratulations to Rex Tillerson on being sworn in as our new Secretary of State. He will be a star! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

"Поздравляю Рекса Тиллерсона с принятием присяги в качестве нового госсекретаря. Он будет звездой!", — написал Трамп в Twitter.

Возглавив ведомство, Тиллерсон столкнулся с тем, что экс-руководитель аппарата Госдепартамента Дэвид Уэйд назвал "крупнейшим на памяти нынешнего поколения оттоком институциональной памяти". Уэйд имел в виду массовые увольнения высокопоставленных карьерных дипломатов, таких как Виктория Нуланд (экс-помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии).

Тиллерсон наблюдал за оттоком дипломатов из здания на Си-стрит и за тем, как работает внешнеполитическое ведомство, после чего дал своим подчиненным понять, что Госдепартамент будет реформирован, а утечки информации из Си-стрит будут жестко пресекаться.

Глава ведомства вообще питает особую неприязнь к утечкам информации (что естественно). Но в июне он устроил скандал в Белом доме из-за "сливов" в прессу, которые устраивают сотрудники администрации. Недоволен он был и постоянными сложностями с назначением его заместителей. Тогда президент пообещал госсекретарю полную свободу в решении кадровых вопросов, но конфликт Тиллерсона с администрацией Белого дома, в том числе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, перешел в открытую стадию.

Во все тяжкие

В марте Тиллерсон заявил, что "не стремился" получить портфель госсекретаря. "Я хотел переехать на ранчо, чтобы больше времени проводить с моими внуками", — сказал он.

Но на рачно Тиллерсон не переехал. Вместо этого он стал занимать позиции, прямо противоположные видению Дональда Трампа, — по катарскому кризису и оценке роли Саудовской Аравии, по Ирану и даже по беспорядкам в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

В июле слухи о его скорой отставке привели к тому, что начальнику пресс-службы ведомства Хизер Науэрт пришлось официально их опровергать. А в конце августа Тиллерсон дистанцировал себя от президента Трампа в его оценке произошедшего в Вирджинии.

Когда Трамп беседовал с журналистами после событий в Шарлотсвилле, он заявил, что в случившемся виновны обе стороны — как члены ультраправых групп, так и их "проявившие жестокость" противники.

После этого в интервью Fox News у госсекретаря спросили, считает ли он, что комментарий Трампа укладывается в понятия американских ценностей.

На это Тиллерсон ответил кратко: "Президент говорит за себя".

На фоне этого заявления бывший советник экс-госсекретаря Хиллари Клинтон написал: "Я не думаю, что Рексу [Тиллерсону] еще важно, что о нем думает президент и Белый дом".

Если госсекретарь все-таки отправится на ранчо к внукам в этом году, то присоединится к славной плеяде государственных деятелей, таких как Стив Бэннон, Шон Спайсер, Райнс Прибас, Энтони Скарамуччи. Все они не продержались на своих постах и года.

Александр Мосесов