Беспокойство на Си-стрит: отставки и структура Госдепа США

Через несколько дней после прихода в США новой администрации президента Дональда Трампа и назначения госсекретаря Рекса Тиллерсона Государственный департамент решило покинуть сразу несколько высокопоставленных карьерных дипломатов, таких как помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд и заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам Патрик Кеннеди. Как устроен Госдеп США и какое место в нем занимали дипломаты, несогласные с новой администрацией Трампа, — в материале ТАСС.

"Верхушка" Госдепа: от госсекретаря до советника

Государственный секретарь — глава американской дипломатии, отвечающий за воплощение в жизнь внешнеполитического курса президента. Госсекретарь номинируется главой государства и вступает в должность после принесения присяги и одобрения его кандидатуры Сенатом. Пост и. о. госсекретаря занимает Томас Шеннон, в то время как кандидатура Рекса Тиллерсона еще не одобрена Сенатом.

Заместитель госсекретаря — второе лицо американской дипломатии, или, согласно самому Государственному департаменту, его "альтер эго". Это самый высокопоставленный заместитель (их несколько), который управляет всем Госдепом в отсутствие начальника. Подчиняется напрямую и исключительно госсекретарю. Пост вакантен с момента отставки Тони Блинкена 20 января.

Заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам — третье лицо в Госдепе, своего рода главный операционный директор (CEO) министерства. Пост вакантен с момента отставки Хизер Хиггинботтом 20 января.

Советник департамента подчиняется напрямую госсекретарю. С декабря 2016 года должность занимает Кристи Кенни.

Шесть заместителей

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам — четвертое лицо американской дипломатии. Должность занимает исполняющий обязанности госсекретаря Томас Шеннон. Ему подчиняется семь бюро, каждое из которых отвечает за внешнюю политику по отношению к странам разных регионов, а также к международным организациям. 25 января Госдепартамент покинула подчиненная Шеннона, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Под управлением заместителя госсекретаря по экономическому росту, энергии и окружающей среде находится пять бюро, которые занимаются соответствующими вопросами. Должность вакантна с 20 января. При администрации Обамы замгоссекретаря была Кэтрин Новелли.

В ведении заместителя госсекретаря по делам контроля над вооружениями и международной безопасности находится политика США в области нераспространения ядерного оружия, международной и региональной безопасности, а также контроля над вооружениями. Занимает пост с октября 2016 года Томас Кантримен. Ему подчиняются три помощника госсекретаря.

Заместитель госсекретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью отвечает за имидж США в глазах мировой общественности. Подчиняются ему координатор международных информационных программ и два помощника госсекретаря. С 8 января 2017 года эти обязанности исполняет Брюс Уортон.

Сфера ответственности заместителя госсекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека исходит из названия должности. У него в подчинении четыре помощника госсекретаря и три посла по особым поручениям. Должность вакантна с 20 января, когда свой пост покинула Сара Сьюэлл.

Заместитель госсекретаря по управлению отвечает за распределение и использование бюджета Госдепартамента, планирование работы американской дипломатии и кадровые вопросы. Подчиняются заместителю целых 12 подразделений, управляемых помощниками госсекретаря и директорами департаментов (офисов). Волна увольнений сильнее всего затронула именно это подразделение Госдепартамента.

Так, в один день, 25 января, со своих постов уволились сам заместитель госсекретаря (Патрик Кеннеди) и трое его ключевых подчиненных: помощник госсекретаря по административным вопросам Джойс Барр, помощник по консульским вопросам Мишель Бонд и посол Джентри Смит, курировавший работу с иностранными миссиями в США. Пятью днями ранее, 20 января, уволилось еще двое подчиненных Кеннеди — помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр и директор бюро по управлению загрансобственностью США, находящейся в ведении Госдепартамента, Лидия Муниз.

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