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В Госдепе опровергли информацию об отставке Тиллерсона

Международная панорама
25 июля, 21:47 дата обновления: 25 июля, 22:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июля. /ТАСС

Начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт подчеркнула, что госсекретарь "намерен оставаться на своем посту"

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Материал из 1 страницы
Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен уходить со своего поста. Об этом заявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Отвечая на вопрос о том, справедливы ли появившиеся в печати предположения о том, что госсекретарь Тиллерсон рассматривает возможность отставки, представитель госдепартамента ответила: "Это неверно, госсекретарь намерен оставаться на своем посту. Он видит, что ему предстоит много работы, активно участвует в деятельности Госдепартамента".

"Госсекретарь намерен оставаться на своем посту", - повторила она.

В понедельник CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что Тиллерсон разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может покинуть эту должность до конца года или раньше.

По ее сведениям, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года. Как они утверждают, за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства.

Бывший руководитель американской нефтяной корпорации ExxonMobil Тиллерсон стал 69-м госсекретарем. Приглашение стать руководителем американского дипведомства он получил от президента Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона был (с 2013 года) демократ Джон Керри.

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