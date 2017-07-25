В Госдепе опровергли информацию об отставке Тиллерсона

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ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен уходить со своего поста. Об этом заявила в пятницу начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Отвечая на вопрос о том, справедливы ли появившиеся в печати предположения о том, что госсекретарь Тиллерсон рассматривает возможность отставки, представитель госдепартамента ответила: "Это неверно, госсекретарь намерен оставаться на своем посту. Он видит, что ему предстоит много работы, активно участвует в деятельности Госдепартамента".
"Госсекретарь намерен оставаться на своем посту", - повторила она.
В понедельник CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что Тиллерсон разочарован работой в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства и может покинуть эту должность до конца года или раньше.
По ее сведениям, у шефа американской дипломатии существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном и кадровую политику своего ведомства. Знакомые Тиллерсона утверждают, что, несмотря на разочарование работой, он решил не подавать в отставку до конца текущего года. Как они утверждают, за это время госсекретарь попытается провести реорганизацию ведомства.
Бывший руководитель американской нефтяной корпорации ExxonMobil Тиллерсон стал 69-м госсекретарем. Приглашение стать руководителем американского дипведомства он получил от президента Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона был (с 2013 года) демократ Джон Керри.