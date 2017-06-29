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Тиллерсон недоволен темпами заполнения вакансий в Госдепартаменте

Международная панорама
29 июня, 19:41 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь устроил скандал из-за отклонения выдвигаемых им кандидатур заместителей

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не удовлетворен темпами одобрения кадровиками Белого дома кандидатур на заполнение многочисленных вакансий в руководстве его ведомства.

Он подтвердил это в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на встрече с министром иностранных дел и сотрудничества Того Робером Дюссеем в Вашингтоне.

"Нет, я бы хотел двигаться быстрее", - подчеркнул шеф американской дипломатии. От каких-либо дальнейших комментариев он воздержался.

Как сообщила в среду газета Politico, Тиллерсон, отличающийся сдержанностью и достаточно спокойным нравом, устроил в Белом доме скандал, накричав на руководителя его кадрового управления Джонни де Стефано за отклонение выдвигаемых главой внешнеполитического ведомства кандидатур своих заместителей. Газета ссылалась на источники в администрации, наблюдавшие сцену, произошедшую в минувшую пятницу.

По их свидетельству, Тиллерсон также обрушился на сотрудников Белого дома с обвинениями в утечках данных, которые портят ему репутацию. Он довел до сведения де Стефано, что не желает, чтобы тот "имел хоть какое-то отношение к утверждению кадров". Кроме того, Тиллерсон якобы заявил де Стефано, что в вопросе назначения сотрудников Госдепартамента он некомпетентен, и с этой задачей справится лучше любой другой. Госсекретарь также на повышенных тонах напомнил присутствовавшим о том, что президент Дональд Трамп прежде обещал предоставить ему полную свободу в вопросе назначения заместителей.

Как отмечают источники "Политико", этот эпизод до того шокировал всех находившихся в кабинете де Стефано, что когда Тиллерсон возвысил голос, все тут же смолкли. В тот момент в помещении находились также руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, политический советник и зять Трампа Джаред Кушнер и руководитель аппарата госсекретаря США Маргарет Петерлин.

Как утверждает газета, после того, как Тиллерсон покинул Белый дом, Кушнер подозвал Петерлин и сказал ей, что такие срывы являются непрофессиональными. Вакантными во внешнеполитическом ведомстве США остаются многочисленные должности заместителей и помощников госсекретаря.

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