WSJ: сотрудники Госдепа недовольны своим новым руководством

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госдепартамента США недовольны отношением к их ведомству со стороны новой вашингтонской администрации. Они считают, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон, планирующие масштабные преобразования в структуре Госдепартамента, не до конца осознают значение, которое внешнеполитическое ведомство играет для продвижения интересов США. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на внутренний доклад, который должен быть распространен позднее среди сотрудников ведомства. Его составлением занималась специально нанятая Госдепом консалтинговая фирма. Как следует из документа, сотрудники выражают недовольство внешнеполитическим курсом администрации Трампа и ставят под вопрос лидерские качества Тиллерсона. "Люди задаются вопросом, понимают ли они [Трамп и Тиллерсон] роль, которую Госдепартамент играет для продвижения интересов США в мире", - отмечается в докладе.

В нем говорится, что работники ведомства, в частности, выражают тревогу по поводу планируемого сокращения бюджета Госдепартамента и грядущих увольнений. "Я озабочен тем, что значительное сокращение бюджета наряду с увольнениями, которые коснутся самых высокопоставленных сотрудников, не только лишат нас исключительно талантливых людей, но и негативно скажутся на нашей работе на многие десятилетия вперед", - приводятся в докладе слова одного из работников.

Как указывает The Wall Street Journal, отсутствие у руководства Госдепартамента "четкого видения будущего" дает почву среди сотрудников ведомства "для спекуляций и слухов" по поводу того, что их может ждать впереди. Работники Госдепартамента помимо сокращений выражают также опасения по поводу "дальнейшей интеграции Агентства по международному развитию (АМР) в структуру Госдепартамента и милитаризацией внешней политики" США, пишет газета.

Авторы 110-страничного доклада, для составления которого были опрошены более 35 тыс. сотрудников Госдепа и АМР, также попросили их рассказать о своем личном отношении к Тиллерсону. По данным The Wall Street Journal, некоторые из прозвучавших характеристик носили лестный характер, однако другие были "грубыми и вульгарными".

Выработанный администрацией Трампа бюджет на будущий финансовый год предусматривает, в частности, сокращение ассигнований на внешнеполитическую деятельность на 28% и увеличение расходов на оборону на 10%. В рамках этих планов намечается примерно на 9%, или 2,3 тыс. человек, сократить число сотрудников Госдепартамента. Кроме того, нынешнее американское правительство хочет радикальным образом урезать программы оказания иностранной помощи. Ранее Тиллерсон заявлял, что рассчитывает начать реорганизацию вверенного ему ведомства к концу текущего года.