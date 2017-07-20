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NYT: Госдеп может лишиться отдела по проблемам военных преступлений

Международная панорама
20 июля, 2:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

По информации издания, сейчас в отделе работают около десятка сотрудников

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Отдел Госдепартамента, занимающийся проблемами военных преступлений, может быть упразднен в рамках предстоящей реформы внешнеполитического ведомства. Об этом сообщила в среду газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших официальных лиц. По их утверждениям, вопросы, которыми занимается этот отдел, будут переданы в ведение отдела по вопросам демократии, прав человека и трудовым отношениям.

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Госсекретарь Рекс Тиллерсон пока не принял решения по вопросу о том, как именно будет реформировано ведомство, сообщила газете представитель Госдепартамента. "Какого-то решения по этому вопросу нет, - подчеркнула она. - Мы стремимся к тому, чтобы эти проблемы рассматривались должным образом в соответствии с теми средствами, которые выделяются на решение этих задач".

По данным газеты, сейчас в отделе по военным преступлениям работают около десятка сотрудников, а бюджет отдела составляет $3 млн.

В проекте бюджета на будущий финансовый год администрация Трампа намерена сократить ассигнования на внешнеполитическую деятельность на 28%, а число сотрудников внешнеполитического ведомства - на 9% (около 2,3 тыс. человек).

Ранее на этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью NYT заявил, что к концу года намерен разработать план реорганизации Госдепартамента и уже нанял две группы советников.

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