Госдепартамент отрицает, что Тиллерсон называл Трампа болваном

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не характеризовал президента Дональда Трампа как болвана в разговоре с другими высокопоставленными представителями американской администрации вопреки тому, что ранее передавала телекомпания NBC. С таким заверением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Он этого не говорил", - утверждала официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя упомянутый репортаж NBC.
Согласно изложенной Науэрт информации, у Тиллерсона ранее в среду состоялся телефонный разговор с Трампом, который отправился в Лас-Вегас (штат Невада) в связи с произошедшим в этом городе в минувшие выходные дни чудовищным случаем стрельбы по безоружным гражданам на фестивале музыки в стиле кантри.
Тиллерсон в этом разговоре "не приносил извинения, таковые не требовались", подчеркнула Науэрт. По ее словам, у Трампа и Тиллерсона прошла "хорошая беседа".