Багдад будет расценивать привлечение в Киркук вооруженных отрядов как объявление войны

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Багдад намерен рассматривать привлечение в провинцию Киркук вооруженных отрядов, которые не входят в структуры сил безопасности, как объявление войны против иракских сил. С таким заявлением, как сообщил в воскресенье телеканал "Ас-Сумария", выступил Совет безопасности правительства Ирака.

В иракском руководстве предупредили об опасности провокаций, с которыми выступают курдские отряды, "находящиеся за пределами региона [Иракский Курдистан]". "Привлечение вооруженных элементов в провинцию Киркук, не входящих в систему обеспечения безопасности, мы намерены расценивать как объявление войны федеральным силам", - отмечается в заявлении.

В числе прочих Совет указал на недопустимость привлечения в провинцию Киркук отрядов Рабочей партия Курдистана (РПК), основные силы которой находятся на территории Турции. В самой Турции эту группировку считают террористической.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците, высказались за отделение региона от Ирака. Против референдума, помимо центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция.