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Египет отложил открытие КПП "Рафах" после нападения боевиков на военные посты на Синае

Международная панорама
16 октября, 0:09 UTC+3 КАИР КАИР 15, октября. /ТАСС

Жертвами атаки стали несколько египетских военных

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КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Египетские власти на неопределенное время отложили открытие пограничного перехода Рафах на границе с палестинским сектором Газа после нападения на Синайском полуострове группы боевиков на два армейских пункта, в результате которого погибло несколько египетских военных. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Ранее посольство Палестины в Египте объявило о решении Каира "открыть КПП Рафах для прохода в обоих направлениях с понедельника до вечера четверга".

Однако некоторое время назад представитель ВС страны сообщил о нападении на Синае, по которому проходит граница с сектором Газа, группы террористов на два армейских поста. По его информации, радикалы одновременно атаковали два армейских заградительных пункта, устроенных близ населенного пункта Карм аль-Кавадис на севере полуострова. В результате ответных действий военных, 24 террориста были ликвидированы. Преследуя радикалов, ВВС Египта уничтожили еще 10 боевиков, пытавшихся скрыться в зеленых насаждениях.

В ходе боя были убиты шесть египетских военнослужащих, более 10 солдат получили ранения.

В октябре 2014 года, после совершенного экстремистами масштабного нападения на севере Синая, в результате которого погибли около 30 египетских военнослужащих, Каир сначала закрыл КПП "Рафах", а затем крайне редко возобновлял работу КПП. В минувшие два года власти Египта гораздо чаще стали открывать переход и постепенно расширять список разрешенных к ввозу в сектор товаров, в том числе после определенного потепления в отношениях с контролирующим его движением ХАМАС.

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