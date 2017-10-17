Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: венесуэльская оппозиция потребовала полного пересчета голосов на региональных выборах

Международная панорама
17 октября, 2:21 дата обновления: 17 октября, 2:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

По предварительным данным Национального избирательного совета, социалисты победили в 17 регионах, оппозиция - в пяти

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) потребовала от властей провести полный пересчет голосов, поданных на региональных выборах 15 октября. Соответствующее заявление сделал политический координатор БДЕ Анхель Оропеса.

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

По данным Национального избирательного совета, социалисты победили в 17 регионах, оппозиция - в пяти, обработка итогов голосования еще в одном штате не завершена.

"Мы требуем тотальной проверки, количественной и качественной, которая не была бы навязана избирательным органом, всех избирательных процессов, под полным международным контролем, заслуживающим доверия", - цитирует Оропесу электронная версия газеты El Nacional. Политик также призвал бороться за "новую избирательную систему" и срочный созыв "свободных и прозрачных" выборов в южноамериканской стране.

Оппозиция не сядет за стол переговоров с представителями правительства Венесуэлы до тех пор, пока не будут перепроверены результаты губернаторских выборов 15 октября, заявил Оропеса, сообщил сайт радиостанции Union Radio.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
СК проверит факты издевательств в ярославском интернате, омбудсмен обратился в прокуратуру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама