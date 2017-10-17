СМИ: венесуэльская оппозиция потребовала полного пересчета голосов на региональных выборах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) потребовала от властей провести полный пересчет голосов, поданных на региональных выборах 15 октября. Соответствующее заявление сделал политический координатор БДЕ Анхель Оропеса.

По данным Национального избирательного совета, социалисты победили в 17 регионах, оппозиция - в пяти, обработка итогов голосования еще в одном штате не завершена.

"Мы требуем тотальной проверки, количественной и качественной, которая не была бы навязана избирательным органом, всех избирательных процессов, под полным международным контролем, заслуживающим доверия", - цитирует Оропесу электронная версия газеты El Nacional. Политик также призвал бороться за "новую избирательную систему" и срочный созыв "свободных и прозрачных" выборов в южноамериканской стране.

Оппозиция не сядет за стол переговоров с представителями правительства Венесуэлы до тех пор, пока не будут перепроверены результаты губернаторских выборов 15 октября, заявил Оропеса, сообщил сайт радиостанции Union Radio.