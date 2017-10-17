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В Госдепартаменте отметили значительный успех перемирия в Сирии, утвержденного РФ и США

Международная панорама
17 октября, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, октября. /ТАСС

Режим прекращения огня позволил партнерам коалиции оказать гуманитарную помощь нуждающимся, отметила руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Перемирие на юго-западе Сирии, договоренность о котором была достигнута президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля, оказалось успешным и позволило помочь многим сирийцам. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов. По ее словам, США рассчитывают на то, что Вашингтон и Москва продолжат искать сферы кооперации.

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"Это прекращение огня позволило партнерам коалиции прибыть туда, в эти районы, где боевые действия в большинстве своем были остановлены, и оказать гуманитарную помощь - это дорогого стоит", - сказала Науэрт. "Когда мы смотрим в целом на наши отношения с Россией, одна из вещей, которые мы намерены делать, - искать сферы, где мы не имеем разногласий. И в чем мы не имеем разногласий, так это в необходимости победить ИГ (запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - добавила она.

"Это прекращение огня оказалось успешным, и мы рассчитываем, что оно будет таковым и в дальнейшем", - заверила представитель Госдепартамента.

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля.

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