В Госдепартаменте отметили значительный успех перемирия в Сирии, утвержденного РФ и США

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Перемирие на юго-западе Сирии, договоренность о котором была достигнута президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Гамбурге 7 июля, оказалось успешным и позволило помочь многим сирийцам. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов. По ее словам, США рассчитывают на то, что Вашингтон и Москва продолжат искать сферы кооперации.
"Это прекращение огня позволило партнерам коалиции прибыть туда, в эти районы, где боевые действия в большинстве своем были остановлены, и оказать гуманитарную помощь - это дорогого стоит", - сказала Науэрт. "Когда мы смотрим в целом на наши отношения с Россией, одна из вещей, которые мы намерены делать, - искать сферы, где мы не имеем разногласий. И в чем мы не имеем разногласий, так это в необходимости победить ИГ (запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - добавила она.
"Это прекращение огня оказалось успешным, и мы рассчитываем, что оно будет таковым и в дальнейшем", - заверила представитель Госдепартамента.
Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля.